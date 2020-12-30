У вінницькому коледжі відкрили новий стадіон

У Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі відкрили спортивний комплекс просто неба, побудований у межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що особливо зраділи цьому вихованці обласної спортивної школи Блохіна-Бєланова, які здобувають базову і профільну середню освіту в спортивно-гуманітарному ліцеї-інтернаті, який перебуває у структурі цього навчального закладу.

Об’єкт побудовано в межах програми «Велике будівництво» у дві черги. Це останній – п’ятий стадіон, запланований до зведення в межах програми у цьому році.

Новий спортивний комплекс складається з футбольного поля зі штучним покриттям, глядацьких трибун на майже 400 місць, освітлення, роздягалень, підсобних приміщень, інженерних комунікацій в адмінбудівлі. Також тут буде встановлено інформаційне табло.

Загальна кошторисна вартість будівництва після коригування становила майже 33 млн грн. На будівництво спорткомплексу спрямували майже 4 млн грн з обласного бюджету та близько 27 млн грн з державного фонду регіонального розвитку. Гроші на проєктно-кошторисну документацію – 361 тис. грн – виділили з обласного бюджету у 2017 році.

У навчальному закладі готують фахівців за спеціальністю «Фізична культура». Щороку коледж випускає близько 60 вчителів фізичної культури, серед яких – майстри та кандидати в майстри спорту, призери обласних, державних та міжнародних спортивних змагань

Як повідомлялось, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року - зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

Фото: vin.gov.ua