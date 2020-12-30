На Рівненщині завершили роботи на 13-ти об’єктах

Упродовж року на Рівненщині спорудили 13 об’єктів в рамках національної програми «Велике будівництво».

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«У рамках програми вже завершені роботи на 13 об’єктах. Зокрема, 100% будівельну готовність мають п’ять шкільних об’єктів. Це - Жобринська, Озерецька та Малівська школи, а також Корнинський та Дубровицький ліцей. Щодо дитячих садків, то вже завершені роботи у Березному, в селі Переброди Дубровицького району, у смт Клесів Сарненського району та у місті Дубно», - сказала під час онлайн-брифінгу заступниця голови облдержадміністрації Людмила Шатковська.

За її словами, повністю завершені роботи спортивних комплексів у Сарнах, Костополі, Дубровиці та в селі Бродниця Зарічненського району. Басейн в Дубно планують добудувати в І кварталі наступного року. Перехідним об’єктом є спорткомплекс на Макарова, що у Рівному. Його продовжать будувати у наступному році.

Загалом на реалізацію «Великого будівництва» затверджено фінансування в розмірі 622 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах тривали будівельні роботи.

Протягом року було заплановано зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень, 4000 км доріг.

Фото: rv.gov.ua