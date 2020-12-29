На Буковині відкрили проїзд мостом через Прут, який будували 12 років

У селі Маршинці Новоселицького району, що на Буковині, відкрили проїзд відновленим мостом через річку Прут. Його у 2008 році зруйнувала повінь.

Про це у Фейсбуці повідомив керівник Укравтодору Олександр Кубраков, передає Укрінформ.

"Сьогодні відкрили проїзд мостом через річку Прут у селі Маршинці (Чернівецька область). Його було зруйновано повінню ще у 2008 році. Того ж року було проведено часткові роботи з будівництва І і ІІ черги мосту, однак через брак фінансування всі процеси зупинились", - написав Кубраков.

Поруч із зруйнованим мостом певний час використовувався тимчасовий технологічний армійський міст, однак повінь 2020 року зруйнувала і його.

Посадовець зазначає, що протягом усього цього часу водії, щоб дістатися іншого берега, їхали ще 25 км до мосту на околицях Чернівців, роблячи величезний гак.

Цього року будівництво мосту у Маршинцях відновилося, міст увійшов до переліку об'єктів програми "Велике будівництво". Роботи розпочали у серпні.

"Під час жовтневого візиту Президента у Маршинці було визначено дедлайн — завершити зведення мосту до кінця року. Щоб йти за графіком, на об’єкті у дві зміни працювали більше 100 працівників. Результат: сучасний міст з підходами, який з’єднає Новоселицький і Герцаївський райони області", - додав Кубраков.

Він зазначив, що це вже третій довгобуд, який відкривають цього року на Буковині. У жовтні завершили будівництво ще двох мостів у Розтоках через р. Черемош.