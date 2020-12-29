В Україні побудовано понад 300 об'єктів за програмою «Велике будівництво» – Петрашко

У межах програми "Велике будівництво" було побудовано 115 шкіл, 100 дитячих садочків та 101 спортивна споруда.

Про це під час пресконференції сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На початку березня Президентом була ініційована масштабна програма "Велике будівництво". Щодо конкретних речей: було побудовано 115 шкіл, 100 дитячих садочків та 101 спортивна споруда. У програму було включено реконструкцію 210 приймальних відділень, які знаходяться в опорних лікарнях регіонів. На сьогодні завершуються ремонтні роботи та очікується поставка нового діагностичного обладнання", - повідомив Петрашко.

Міністр зазначив, що сфера будівництва - це гарний стимул для економіки.

Окрім цього, урядовець нагадав, що в цьому році було поставлено амбітне завдання: зробити понад 6,5 тисяч км доріг, з яких 4 тисячі - державного значення та дві з половиною тисячі місцевих доріг.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво". Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

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