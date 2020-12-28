На Херсонщині об’єкти програми готові на 96%

На Херсонщині об’єкти «Великого будівництва» готові на 96%, повністю завершені роботи зі спорудження та капітального ремонту стадіонів.

Про це повідомляє сайт Херсонської ОДА з посиланням на інформацію, озвучену під час селекторної наради заступницею начальника управління будівництва, розвитку територій та фінансового забезпечення департаменту розвитку територій ОДА Наталією Димченко, передає Укрінформ.

«Наразі в області будівельна готовність об’єктів національної програми – 96 відсотків. Повністю завершені роботи зі спорудження та капітального ремонту стадіонів, на 98,2 % - дитячих садків, на 99,7 % - шкіл», - зазначила Димченко.

За її словами, виконання будівельних робіт продовжуються на 8 об’єктах, серед яких 6 приймальних відділень медзакладів Херсонщини.

Роботи зі спорудження приймальних відділень завершені на 88,8%, вони продовжаться і в наступному році.

Зазначається, що станом на 24 грудня цього року реалізацію проєктів профінансовано повністю – на 193,6 млн грн.

Як зазначив т.в.о. голови ОДА Сергій Козир, до кінця бюджетного року необхідно максимально відпрацювати оплату уже наявних рахунків.

«Наше головне завдання – щоденний контроль за реалізацією таких важливих для області проєктів», - наголосив Козир.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи.

Фото: khoda.gov.ua