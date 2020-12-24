У рамках «Великого будівництва» вже звели 100 спортивних об'єктів - Мінрегіон

У рамках програми "Велике будівництво" цьогоріч в Україні вже завершене будівництво 100 спортивних об’єктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що всі 100 об'єктів готові приймати відвідувачів. В трійку найкращих спортивних комплексів увійшли: фізкультурно-оздоровчий комплекс в м. Дергачі Харківської області, який здатен приймати близько 400 відвідувачів щодня; водна арена в Тернополі; спортивний майданчик в м. Южне Одеської області, в якому одночасно можна проводити змагання для 500 дітей.

В Мінрегіоні нагадують, що Велике будівництво – ініційований Президентом інфраструктурний проєкт, який реалізується міністерством у співпраці з місцевою владою. В цьому році було підготовлено до реконструкції близько 600 об’єктів – шкіл, садочків, спортивних об’єктів, приймальних відділень. Заплановано, що до кінця 2020 року мають бути завершені щонайменше 100 шкіл, 100 садочків та 100 спортивних об’єктів по всій Україні. Дві третини плану вже виконані, на черзі – садочки. Станом на 23 грудня будівельна готовність по всім об’єктам Великого будівництва складає 98%.

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Лідери, які повністю реалізували програму по проєктах, запланованих на 2020 рік, – Донецька, Луганська, Житомирська, Київська, Полтавська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька області та місто Київ.

Наступного року програма не зупиняється. ОДА вже подали до Мінрегіону свої пропозиції щодо проєктів, які можуть бути включеними до Великого будівництва. Акцент – на проєктах, що сприятимуть розвитку регіонів, туристичних об’єктах, соціальній інфраструктурі.

Як повідомляв Укрінформ, в рамках "Великого будівництва" цьогоріч вже збудовано 100 шкіл та відновлено 3900 доріг державного значення.

Фото: slk.kh.ua