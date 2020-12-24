Зеленський відкрив у Запоріжжі балковий міст через Дніпро

Під час робочої поїздки до Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський відкрив першу частину балкового мосту через річку Старий Дніпро, який є частиною автотранспортної магістралі, що будується з 2004 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми з вами знаходимось на першій частині нашого флагману програми "Велике будівництво". Це буде 9 км, які складаються з 27 споруд і 4 мостів. Цей міст хотіли побудувати з 1965 року. Завдяки нашому підряднику відкрито першу частину", - сказав Зеленський.

У Запоріжжі Зеленський відкрив балковий міст через Дніпро / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

За його словами, міст повністю побудують у 2021 році.

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"Було б прикольно відкрити міст повністю до 24 серпня, до річниці незалежності України", - додав Президент.

Під час робочої поїздки Зеленський також відвідав підприємство "Іскра".

Зеленський раніше побував на запорізьких мостах 19 серпня 2020 року.

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

У межах національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, у 2020 році будівництво запорізьких мостів було відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.