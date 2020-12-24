Зеленський прибув на Запоріжжя

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Глава держави ознайомиться з роботою місцевих підприємств та візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів у м. Запоріжжі", - розповіли в Офісі Президента.

Зеленський також ознайомиться з результатами та перспективами реалізації програми «Велике будівництво» у Запорізькій області та Національної програми відновлення мостів на 2020-2025 роки.

Фото: president.gov.ua