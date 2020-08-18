"Велике будівництво": у Запоріжжі спорудження магістралі через Дніпро триває цілодобово

У Запоріжжі роботи з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро тривають цілодобово, розпочато монтаж та зварюванню балок металевої прогонової будови.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Службі автомобільних доріг.

"На сьогодні основні роботи зосереджені на будівництві балкового мосту через р. Старий Дніпро з підходами. Для цього наразі задіяно понад 240 працівників генеральної підрядної організації Onur Taahhut. Підприємством розпочато роботи з монтажу балок металевої прогонової будови споруди №3 (естакада на підходах до мосту через р. Старий Дніпро). Окрім того, тривають роботи зі зварювання вищезазначених металевих блоків між собою. Їх проводять цілодобово", - прокоментували у Службі.

Будівництво мостів у Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

За інформацією автодору, вага одного блоку складає від 20 до 50 т. Для повного влаштування плити проїзної частини необхідно 28 таких блоків. На сьогодні вже змонтовано 20 блоків. Згідно графіку виконання робіт, роботи з монтажу балок прогонової будови споруди №3 планується завершити на початку вересня поточного року.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Будівництво мосту почалось 16 років тому. На міст вже витратили близько 400 млн долларів. У межах національної програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, в 2020 році будівництво мосту відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію Onur Taahhut. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.

Автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя є інфраструктурним об’єктом загальнодержавного значення, який забезпечуватиме якісний та надійний транспортний зв'язок між Лівобережжям та Правобережжям України на південному сході.