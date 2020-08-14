Батуринську фортецю у 2021 році реконструюють за програмою "Велике будівництво"

Реконструкція Батуринської фортеці Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" (м. Батурин Бахмацького району Чернігівської області) наступного року увійде до програми "Велике будівництво".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це за підсумками зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на Чернігівщині. Розпочався візит з нашого славетного Батурина. Були у Гетьманській фортеці та в палаці Кирила Розумовського. Обговорили питання завершення реконструкції Гетьманської фортеці - проєктно-кошторисна документація та експертиза є. В наступному році це стане одним з об’єктів "Великого будівництва", - зазначив очільник області.

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До Батурина Разумков прибув напередодні з Сумської області, де перебував з робочим візитом. Сьогодні він працюватиме в Чернігові.

Як повідомляла Чернігівська ОДА з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради, тут очільник парламенту побуває в новому дитсадку "Дитяча академія", огляне ТОВ "ПЕТ Технолоджиз" та швейну фабрику "Елегант". Окрім того, відвідає міський Центр підтримки підприємництва, інновацій та стартапів у Чернігові та Куликівську ОТГ, де поспілкується з мешканцями.

Програмою робочої поїздки Разумкова передбачене спілкування з представниками ЗМІ.

Фото: ua.wikimedia.org