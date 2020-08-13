У Бахмуті цьогоріч введуть в експлуатацію три дитсадки

У Бахмуті на Донеччині в межах програми «Велике будівництво» у цьому році введуть в експлуатацію три заклади дошкільної освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

«Будівельні роботи на трьох освітніх об’єктах програми «Велике будівництво» в Бахмуті проводяться згідно графіку», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що заступник голови облдержадміністрації Юлія Костюніна під час робочої поїздки до міста Бахмут перевірила виконання будівельних робіт у трьох закладах дошкільної освіти, які за програмою «Велике будівництво» планується ввести в експлуатацію у 2020 році.

Оцінюючи виконання будівельних робіт, Костюніна переконалася, що вони йдуть згідно з планом, та зазначила, що для завершення будівництва у визначені терміни треба активізувати зусилля.

В ОДА нагадали, що у Донецькій області в межах національного проєкту «Велике будівництво» проводяться ремонти у п’яти дошкільних навчальних закладах та п’яти школах. У перелік об’єктів програми також включені п’ять стадіонів.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua