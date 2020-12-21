Портфель проєктів ЄБРР в Україні цьогоріч становить €730 мільйонів - Зеленський

Загальний портфель проєктів Європейського банку реконструкції та розвитку банку в Україні цього року становить 730 млн євро, а до січня може досягнути 900 млн єврою.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час телефонної розмови з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Наскільки мені відомо, цьогорічний портфель проектів банку вже досягнув 730 мільйонів євро, а до завершення року цей обсяг може досягнути 900 мільйонів євро. Ми дуже раді, що особливо в часи світової економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19, банк продовжує активно інвестувати в Україну та надавати підтримку українському бізнесу», – сказав Зеленський.

Він запевнив, що, попри кризу, українська банківська система працює стабільно, а бюджет виконується.

За словами Президента, сьогодні в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду, і за її результатами очікується отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

Сторони також обговорили перебіг реформ в Україні.

«У цьому році ми ухвалили закон про ринок землі, розпочали реформу податкової та митної служб, підписали перші концесійні договори, активно проводимо «малу» приватизацію та цифровізацію всіх державних послуг», – зауважив Зеленський.

Крім того, Президент запевнив, що керівництво Української держави щодня докладає зусиль, щоб подолати конституційну кризу, тісно співпрацюючи з Венеційською комісією, і просування в цьому напрямку відбувається досить швидко.

Він заявив, що було відновлено функціонування електронного декларування і проголосовано закон про відновлення повноцінної роботи НАЗК.

Зеленський також проінформував, що вже підготовлено необхідні законопроекти щодо судової реформи, структурні реформи тривають попри вплив пандемії.

Рено-Бассо привітала зусилля та діяльність, спрямовані на відновлення роботи НАЗК.

Зеленський повідомив про програму масштабного оновлення інфраструктури «Велике будівництво», згідно з якою, за даними глави держави, цього року в Україні буде відремонтовано та збудовано близько 4200 км автомобільних доріг державного значення, а також 2500 км доріг місцевого значення.

«Активна співпраця з ЄБРР, Європейським інвестиційним банком та іншими фінансовими установами є важливою для нас з точки зору залучення додаткових кредитних коштів для інвестицій в інфраструктуру. І я вітаю підписану 18 грудня угоду з Укравтодором, що дасть змогу вже наступного року розпочати роботи з капітального ремонту доріг», – зауважив Президент.

Зеленський привітав Рено-Бассо із прийдешніми святами і запросив здійснити візит до України.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд України в особі міністра інфраструктури Владислава Криклія 18 грудня уклали кредитну угоду на 450 млн євро за проєктом «Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)».