Портфель проєктів ЄБРР в Україні цьогоріч становить €730 мільйонів - Зеленський
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час телефонної розмови з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
«Наскільки мені відомо, цьогорічний портфель проектів банку вже досягнув 730 мільйонів євро, а до завершення року цей обсяг може досягнути 900 мільйонів євро. Ми дуже раді, що особливо в часи світової економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19, банк продовжує активно інвестувати в Україну та надавати підтримку українському бізнесу», – сказав Зеленський.
Він запевнив, що, попри кризу, українська банківська система працює стабільно, а бюджет виконується.
За словами Президента, сьогодні в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду, і за її результатами очікується отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.
Сторони також обговорили перебіг реформ в Україні.
«У цьому році ми ухвалили закон про ринок землі, розпочали реформу податкової та митної служб, підписали перші концесійні договори, активно проводимо «малу» приватизацію та цифровізацію всіх державних послуг», – зауважив Зеленський.
Крім того, Президент запевнив, що керівництво Української держави щодня докладає зусиль, щоб подолати конституційну кризу, тісно співпрацюючи з Венеційською комісією, і просування в цьому напрямку відбувається досить швидко.
Він заявив, що було відновлено функціонування електронного декларування і проголосовано закон про відновлення повноцінної роботи НАЗК.
Зеленський також проінформував, що вже підготовлено необхідні законопроекти щодо судової реформи, структурні реформи тривають попри вплив пандемії.
Рено-Бассо привітала зусилля та діяльність, спрямовані на відновлення роботи НАЗК.
Зеленський повідомив про програму масштабного оновлення інфраструктури «Велике будівництво», згідно з якою, за даними глави держави, цього року в Україні буде відремонтовано та збудовано близько 4200 км автомобільних доріг державного значення, а також 2500 км доріг місцевого значення.
«Активна співпраця з ЄБРР, Європейським інвестиційним банком та іншими фінансовими установами є важливою для нас з точки зору залучення додаткових кредитних коштів для інвестицій в інфраструктуру. І я вітаю підписану 18 грудня угоду з Укравтодором, що дасть змогу вже наступного року розпочати роботи з капітального ремонту доріг», – зауважив Президент.
Зеленський привітав Рено-Бассо із прийдешніми святами і запросив здійснити візит до України.
Як повідомляв Укрінформ, Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд України в особі міністра інфраструктури Владислава Криклія 18 грудня уклали кредитну угоду на 450 млн євро за проєктом «Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)».