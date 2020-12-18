Ремонт траси Київ-Одеса: Криклій підписав угоду з ЄБРР на €450 мільйонів

Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд України в особі міністра інфраструктури Владислава Криклія уклали кредитну угоду на 450 млн євро за проєктом «Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)».

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства, кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво Північного обходу Львова.

«У рамках програми Президента «Велике будівництво», у цьому році будується рекордна кількість автошляхів. Вже оновлено понад 4 тис. км доріг по всій країні, і ми зробимо ще більше завдяки укладенню кредитної угоди з ЄБРР «Розвиток транс’європейської транспортної мережі». Реалізація цього проєкту дозволить не лише покращити стан автошляхів за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а й підвищити безпеку дорожнього руху на дорогах, що сполучають Україну з ЄС та Київ з Чорним морем», - прокоментував підписання угоди Криклій.

Проєкт «Розвиток транс’європейської транспортної мережі» буде реалізований за рахунок 450 млн євро позики від ЄБРР та 450 млн євро від ЄІБ. Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт 5 ділянок автошляху М-05 Київ-Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво Північного обходу Львова.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства, кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво Північного обходу Львова.

«У рамках програми Президента «Велике будівництво», у цьому році будується рекордна кількість автошляхів. Вже оновлено понад 4 тис. км доріг по всій країні, і ми зробимо ще більше завдяки укладенню кредитної угоди з ЄБРР «Розвиток транс’європейської транспортної мережі». Реалізація цього проєкту дозволить не лише покращити стан автошляхів за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а й підвищити безпеку дорожнього руху на дорогах, що сполучають Україну з ЄС та Київ з Чорним морем», - прокоментував підписання угоди Криклій.

Проєкт «Розвиток транс’європейської транспортної мережі» буде реалізований за рахунок 450 млн євро позики від ЄБРР та 450 млн євро від ЄІБ. Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт 5 ділянок автошляху М-05 Київ-Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво Північного обходу Львова.