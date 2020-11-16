Укрпошта залучить € 63 мільйони від ЄБРР на розвиток інфраструктури

Національний поштовий оператор «Укрпошта», Міністерство інфраструктури України та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписали угоду про надання кредиту у розмірі 63 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

«2020 рік, не зважаючи на усі складнощі, відкриває для Укрпошти рекордні інвестиції в інфраструктуру. У рамках стратегії модернізації ми залучаємо близько 100 мільйонів євро для будівництва 8 автоматизованих сортувальних хабів, 62 регіональних депо та поповнення автопарку – це як кредити від ЄБРР та ЄІБ, так і власні інвестиції Укрпошти. Йдеться про масштабні зміни у роботі національного поштового оператора», – наголосив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, кошти будуть спрямовані на покращення якості надання поштових та соціальних послуг населенню України, у тому числі мешканцям найвіддаленіших населених пунктів, а також забезпечить трансформацію операційної моделі компанії.

"Це означає, що Укрпошта стане ще швидшою, зручнішою та сучаснішою", - пояснив він.

Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне зазначив, що послуги пошти в умовах світової пандемії, що триває, є актуальніші, ніж будь-коли.

«Ми живемо в цифрову епоху, проте послуги поштового зв'язку і доставки сьогодні актуальніші, ніж будь-коли. Тривала пандемія Covid-19 підтвердила необхідність цих послуг. Ми вітаємо прагнення Укрпошти до кардинальної трансформації, яка дозволить 15 мільйонам людей у сільській місцевості України користуватися швидкими, зручними і надійними поштовими, логістичними, торговельними та фінансовими послугами», - наголосив він.

Повідомляється , що ЄБРР надасть кредит трьома траншами. Кошти будуть використані для фінансування модернізації логістичної інфраструктури і транспортного парку національного поштового оператора. Третій транш у розмірі 10 млн євро буде виділено за умови досягнення ключових результатів, які будуть профінансовані з перших двох траншів.

«Реалізація проєктів «Логістична мережа» та «Сільське відділення» у співпраці з ЄБРР дозволить нам суттєво вдосконалити роботу пошти, створити нові логістичні центри із сучасним сортувальним обладнанням для надання ще більш швидких та зручних послуг населенню. Реформування мережі сільських відділень і запровадження до 1900 сучасних пересувних відділень вже у найближчому майбутньому дозволить покрити всі 100% населених пунктів і зручно доставляти посилки навіть у найвіддаленіші куточки нашої держави. Вдячний партнерам з ЄБРР за постійну підтримку та співпрацю в реалізації цих важливих проєктів для України», – прокоментував підписання угоди міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Будівництво сортувальної інфраструктури співфінансує також Європейський інвестиційний банк кредитом у розмірі 30 млн євро. Нові об'єкти будуть побудовані відповідно до вимог BREEAM – передової світової методології оцінки екологічної ефективності проєктів генпланування, інфраструктури та будівель. Цю оцінку буде співфінансувати Європейський Союз у рамках ініціативи EU4Climate, яка є частиною програми Центру фінансування і передачі технологій у сфері кліматичних змін (FINTECC).

У 2018 році Укрпошта запустила 130 пересувних відділень у Чернігівській області. До кінця 2020 року ще 500 авто обслуговуватимуть села та селища 6 областей України: Київської, Одеської, Херсонської, Закарпатської, Черкаської та Чернівецької. До кінця 2021 року по всій Україні курсуватимуть близько 2500 пересувних відділень Укрпошти, а працівники мобільних бригад отримають планшети чи смартфони, щоб повністю автоматизувати процеси.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Загалом банк профінансував 482 проєкти загальною вартістю 14,5 млрд євро.