Україна планує залучити €513 мільйонів від ЄБРР на два нових проєкти

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів 3 листопада зустріч з директором Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне у ході якої обговорювався поточний стан реалізації проєктів, які підтримує ЄБРР в Україні, та перспективи подальшої співпраці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Попри коронакризу наша співпраця з ЄБРР у 2020 році є ефективною та вдалою. ЄБРР активно підтримує реалізацію інвестиційних проєктів розвитку в державному та приватному секторі. Очікуємо, що до кінця року проєктний портфель у державному секторі поповниться двома новими проєктами: «Проєкт розвитку АТ «Укрпошта»: Логістична мережа та Сільське відділення» та «Розвиток транс’європейської транспортної мережі», що загальним обсягом дозволяє залучити в економіку України 513 мільйонів євро», - зауважив міністр фінансів.

На зустрічі також бговорювалися напрями підтримки ліквідності державних компаній у рамках Пакету Солідарності ЄБРР у боротьбі з COVID-19.

ЄБРР є одним з найбільших інституційних інвесторів в Україні. На стадії реалізації знаходиться 8 спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом кредитів на суму в 1 701,0 млн євро. Обсяг використання коштів кредитів ЄБРР за цими проєктами станом на 1 листопада 2020 року – 915,2 млн євро (53,8% загальної суми кредиту).