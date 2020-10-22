ЄБРР затвердив підрядника, який збудує сміттєпереробний завод у Львові

Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив консорціум компаній WTT Netherlands BV — Axis Industries UAB (Нідерланди, Литва) генеральним підрядником будівництва механіко-біологічного комплексу з переробки відходів у Львові.

Офіційний лист із результатами розгляду звіту, поданого до банку, ЛКП «Зелене місто» отримало 22 жовтня, повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«Сьогодні Європейський банк прийняв рішення, стосовно консорціуму, який прийде до другого етапу будівництва заводу. Це є нідерландська компанія WTT, спільно з литовською компанією Axis, вони будували заводи в Великій Братанії, Італії, Литві. Рішення є і вони беруться зараз до роботи. На сьогоднішній день ми зробили увесь комплекс підготовчих робіт. Я думаю, що завод збудують за 24 місяці, а то й скоріше», - заявив мер Львова Андрій Садовий.

Як повідомлялося, в лютому 2018 року у Львові оголосили тендер на проєкт сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій,12. На початку червня міський голова Львова Андрій Садовий підписав угоду з ЄБРР про надання кредиту на 35 млн євро для будівництва сміттєпереробного комплексу та рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Тендер на будівництво оголосили 9 червня 2018 року. На перший етап тендеру пропозиції подали 12 компаній. До другого етапу тендеру пройшли 5 компаній. Наприкінці 2018 року міськвиконком погодив проєктування майбутнього комплексу.

Проєкт заводу пройшов державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології про його безпечність. Поблизу території, де будуватимуть завод, працює станція компостування, де вже пів року переробляють органічні відходи. Їх сюди привозять львів’яни, а після переробки вони використовуються, як компост для фермерських господарств.