Українці зібрали понад 700 тонн сміття на «World Cleanup Day» - організатори

Українці зібрали понад 700 тонн сміття на «World Cleanup Day» - організатори

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Укрінформ
Українці зібрали понад 700 тонн сміття в рамках міжнародної акції Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day» - 2020.

Про це повідомили організатори акції на пресконференції в Укрінформі.

«Ми очистили землю від 763 тонн сміття, яке забруднювало навколишнє середовище в парках, лісах, біля річок і в річках. І з них 182 тонни ми відправили на переробку. Найголовніша ідея – не тільки не смітити, але максимально розвантажувати сміттєзвалища й не утворювати їх, бути відповідальними споживачами й громадянами, користуватися багаторазовим і максимально перероблювати сміття», - сказала Юлія Мархель, президент Всеукраїнського молодіжного руху «Let’s do it Ukraine», координатор Всесвітнього дня прибирання в Україні.

Вона також повідомила, що в акції взяли участь 138 920 учасників, 520 координаторів, волонтерів, добровольців у 24 областях і 243 населених пунктах по всій Україні, а також понад 50 дипломатичних установ України у світі й сотні українців за кордоном. У Києві до акції долучилися 97 іноземних дипломатів з 37 дипломатичних місій та 22 посли.

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Тим часом, заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко наголосила, що організатори акції покладалися насамперед на активну участь волонтерів, як найголовнішу рушійну силу громадського життя в країні.

«Проведення таких акцій важливе, бо актуалізує в суспільстві питання екологічної культури та сприяє участі молоді в у суспільному житті через волонтерство, об’єднує громадянське суспільство, громадян, представників бізнесу, органів державної влади у вирішенні питань поводження з відходами й одночасно сприяє розвитку волонтерства, яке ми вважаємо однією з точок ходу участі молодої людини в громадському житті країни», - зазначила вона.

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Заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ірина Ставчук нагадала, що система управління відходами в Україні регулюється ще законом 1998 року і не витримує випробування часом.

«Проблема відходів в Україні має дуже масштабний характер, роками вона не зрушується, постійно чуємо, що полігони перевантажуються сміттям. Минулорічна статистика свідчить, що на вторсировину було перероблено лише близько 6% побутових відходів, а небезпечних лише близько 25%, усі інші захороняються на полігонах або просто викидаються на звалища», - зазначила вона.

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Ставчук наголосила, що комплексне вирішення проблеми передбачає зменшення генерації сміття, його повторне використання, переробку сміття на вторинну сировину, утилізацію у вигляді вироблення енергії або інших ресурсів і лише, як остання ланка - захоронення відходів на полігонах.

Як повідомили організатори, в Україні в Міжнародній акціїВсесвітній день прибирання «World Cleanup Day» - 2020 взяли участь школярі, студенти, посадовці, артисти, активісти, відповідальні громадяни та представники засобів масової інформації, які очистили понад 1200 локацій, а мешканці «червоних» карантинних зон долучились до цифрового прибирання, видаляючи з телефонів, комп’ютерів та хмарних сховищ тисячі гігабайтів непотрібної інформації.

Фото: Володимир Тарасов

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