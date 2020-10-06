Українці зібрали понад 700 тонн сміття на «World Cleanup Day» - організатори

Українці зібрали понад 700 тонн сміття в рамках міжнародної акції Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day» - 2020.

Про це повідомили організатори акції на пресконференції в Укрінформі.

«Ми очистили землю від 763 тонн сміття, яке забруднювало навколишнє середовище в парках, лісах, біля річок і в річках. І з них 182 тонни ми відправили на переробку. Найголовніша ідея – не тільки не смітити, але максимально розвантажувати сміттєзвалища й не утворювати їх, бути відповідальними споживачами й громадянами, користуватися багаторазовим і максимально перероблювати сміття», - сказала Юлія Мархель, президент Всеукраїнського молодіжного руху «Let’s do it Ukraine», координатор Всесвітнього дня прибирання в Україні.

Вона також повідомила, що в акції взяли участь 138 920 учасників, 520 координаторів, волонтерів, добровольців у 24 областях і 243 населених пунктах по всій Україні, а також понад 50 дипломатичних установ України у світі й сотні українців за кордоном. У Києві до акції долучилися 97 іноземних дипломатів з 37 дипломатичних місій та 22 посли.

Тим часом, заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко наголосила, що організатори акції покладалися насамперед на активну участь волонтерів, як найголовнішу рушійну силу громадського життя в країні.

«Проведення таких акцій важливе, бо актуалізує в суспільстві питання екологічної культури та сприяє участі молоді в у суспільному житті через волонтерство, об’єднує громадянське суспільство, громадян, представників бізнесу, органів державної влади у вирішенні питань поводження з відходами й одночасно сприяє розвитку волонтерства, яке ми вважаємо однією з точок ходу участі молодої людини в громадському житті країни», - зазначила вона.

Заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ірина Ставчук нагадала, що система управління відходами в Україні регулюється ще законом 1998 року і не витримує випробування часом.

«Проблема відходів в Україні має дуже масштабний характер, роками вона не зрушується, постійно чуємо, що полігони перевантажуються сміттям. Минулорічна статистика свідчить, що на вторсировину було перероблено лише близько 6% побутових відходів, а небезпечних лише близько 25%, усі інші захороняються на полігонах або просто викидаються на звалища», - зазначила вона.

Ставчук наголосила, що комплексне вирішення проблеми передбачає зменшення генерації сміття, його повторне використання, переробку сміття на вторинну сировину, утилізацію у вигляді вироблення енергії або інших ресурсів і лише, як остання ланка - захоронення відходів на полігонах.

Як повідомили організатори, в Україні в Міжнародній акціїВсесвітній день прибирання «World Cleanup Day» - 2020 взяли участь школярі, студенти, посадовці, артисти, активісти, відповідальні громадяни та представники засобів масової інформації, які очистили понад 1200 локацій, а мешканці «червоних» карантинних зон долучились до цифрового прибирання, видаляючи з телефонів, комп’ютерів та хмарних сховищ тисячі гігабайтів непотрібної інформації.

Фото: Володимир Тарасов