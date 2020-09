World Cleanup Day на Закарпатті відправив на переробку 80% зібраного сміття

У Закарпатській області в рамках Всесвітнього дня прибирання провели акції зі збору та сортування сміття на десяти локаціях - в Ужгороді, Мукачеві, інших населених пунктах.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла координаторка Всеукраїнського молодіжного руху Let’s do it Ukraine на Закарпатті Дарина Скиба.

“На Закарпатті в рамках Всесвітнього дня прибирання провели акції зі збору та сортування сміття на десяти локаціях. До акції долучилися Ужгород, Мукачево, інші містечка Закарпаття. В Ужгороді, зокрема, прибирали на Радванському кар'єрі, 80% зібраного сміття здали на вторинну переробку”, - сказала Скиба.

З її слів, до прибирання в Ужгороді долучилося три десятки осіб, разом з активістами працювали працівники органів міської та обласної влади. Разом за кілька годин зібрали з півсотні мішків сміття, вивезти його допомогли ужгородські комунальники.

“Ми обирали ділянки, які не входять до зони відповідальності комунальників, також такі, де є багато сміття. На кар'єрі в Ужгороді зібрали чимало сміття після відпочивальників, це переважно пластикова та скляна тара, але зустрічали і побутове сміття, навіть відходи після ремонту,” - сказала Скиба.

Вона додала, що прибирання проходило з дотриманням карантинних вимог.

Як повідомляв Укрінформ, акція прибирання проходить 19 вересня у 24 областях України.

Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine – учасник загальносвітового руху Let’s do it World, що об’єднує понад 20 мільйонів активістів у 180 країнах, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїх країнах.

Акція відбувається за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.