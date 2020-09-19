World Cleanup Day: у Дніпрі очистили косу на набережній

У Дніпрі у Всесвітній день прибирання волонтер очистили косу на житловому масиві “Перемога” та набережну Дніпра.

Про це кореспондента Укрінформу повідомила координаторка акції у Дніпропетровській області Любов Жовтоніжко.

"Кількість волонтерів, що зголосилися зібратися 19 вересня, щоб прибрати набережну та косу у Дніпрі, можливо, й невелика — 40 чоловік. Але цього року Всесвітній день прибирання (World Cleanup Day) проходить в умовах карантинних обмежень, тому ми подбали перш за все про те, щоб дотримуватися відповідних рекомендацій фахівців і не наражати учасників акції на небезпеку. На локаціях ми розставили людей так, щоб не було скупчень", - зазначила вона.

Жовтоніжко розповіла, що екологічні толоки пройшли в різних куточках Дніпропетровщини.

"Люди виходили сім’ями і прибирали свої улюблені місця відпочинку. Вчора, наприклад, прибирали учні шкіл та студенти, сьогодні вийшли волонтери”, - сказала координаторка.

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За її словами, роботу розпочали о 9.30. Спершу до людей, що прибирають, підходили перехожі й дякували за активну позицію, а далі й самі ставали до роботи.

“За цей час ми пройшли досить велику територію, назбирали близько 15 мішків по 120 літрів непотребу, серед якого переважають пластикові пляшки та інше. Наразі роботу будемо завершувати, тому що сьогодні у Дніпрі прохолодно”, - сказала Жовтоніжко.

За інформацією Дніпропетровської ОДА, в регіоні пройшла ще одна акція з прибирання берегів річок, організована Регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області, за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Державного агентства водних ресурсів та Державної екологічної інспекції.

«Велике прибирання» пройшло вздовж водних артерій регіону – на узбережжях річок Дніпро, Самара та Саксагань.

Всіх учасників акції організатори забезпечили рукавичками, сміттєвими мішками, санітайзерами.

Як повідомляв Укрінформ, акція прибирання проходить 19 вересня у 24 областях України. Організатори закликають усіх небайдужих долучитися із мільйонами активістів зі 180 країн світу до Всесвітнього дня прибирання, дотримуючись карантинних норм та правил техніки безпеки.

Підтримують акцію Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти і науки, Міністерство інфраструктури, Міністерство закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державний комітет телебачення та радіомовлення тощо.