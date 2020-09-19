В Україні проходять акції до Всесвітнього дня прибирання

У Києві, а також в низці міст України пройшла акція "Побачив - прибери!" до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day.

Як передають кореспонденти Укрінформу, до акції у Києві, Львові, Харкові, Житомирі та інших містах долучилися як небайдужі громадяни, так і представники уряду, місцевої влади, дипломатичних місій в Україні.

Зокрема, в Києві акція прибирання пройшла в парку Муромець в Деснянському районі столиці. До неї долучилося більше сотні громадян, а також працівники Міністерства закордонних справ, серед яких і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, працівники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства молоді та спорту, Міністерства соціальної політики, Посол Естонії в Україні та представники низки інших іноземних дипломатичних установ.

"Я переконаний, що багато глобальних речей, таких як євроінтеграція, починаються з елементарного прибирання довкола себе. Адже йдеться не лише про чистоту, а про повагу до інших людей, повагу до природи, врешті-решт, повагу до самих себе. Давайте разом розвивати в Україні європейську культуру прибирання, чистоти та поваги до себе і оточуючих", - написав в Фейсбуці міністр закордонних справ Кулеба.

Крім Муромця, Київська міська державна адміністрація визначила 15 зелених зон для прибирання в різних районах, зокрема в Голосіївському парку, парках "Сирецький гай", "Осокорки", "Юність", "Кирилівській гай" та інших локаціях.

Дмитро Кулеба приєднався до акції прибирання у парку Муромець / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

У Львові волонтери провели акцію з прибирання в районі популярного місця прогулянок - паркової зони Цитаделі. Як передає кореспондент Укрінформу, до акції долучилося чимало львів'ян, а також міський голова Андрій Садовий. Також активісти прибирають у Замарстинівському та Скнилівському парках, у Брюховицькому лісі та Сихівському лісопарку, розчищатимуть територію колишнього винзаводу на «Погулянці», проводять прибирання на Лисій горі та у сквері біля цирку.

Львів долучився до "Всесвітнього дня прибирання" / Фото: Маркіян Лисейко. Укрінформ

Загалом до міжнародної акції «Всесвітній день прибирання – World Cleanup Day» долучилися в 24 регіонах України. В світі акція проходить у 180 країнах.

У Харкові приєдналися до Всесвітнього Дня прибирання / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Ініціатори акції Всеукраїнський міжнародний рух Let’s do it Ukraine зазначили, що ідея Дня прибирання полягає в тому, щоб показати людям, як неправильне поводження з відходами впливає на оточуюче середовище та спонукати людей відповідально ставитися до питань екології, привернути їх увагу до питання поводження з відходами в Україні.

У Всесвітній день прибирання вінничани провели суботній ранок із користю для довкілля / Фото: Олександр Лапін. Укрінформ

Акція відбувається за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.

За даними Світового банку, люди щодня виробляють понад 2 мільярди тонн сміття, і переважна більшість відходів розкладається дуже довго. Зокрема, поліетилен - до 200 років, пластик – понад 500 років, а їх спалення призводить до викиду важких металів, що руйнують озоновий шар атмосфери. Ґрунтові води, омиваючи відходи, збирають у собі залізо, ртуть, цинк, свинець, барвники, пестициди, миючі засоби та інші хімікати.