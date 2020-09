World Cleanup Day: у Житомирі прибирають від сміття 10 локацій

У Житомирі у Всесвітній день прибирання очищають від сміття близько 10 локацій, центральна з яких - Шодуарівський парк.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«О 10.00 стартував Всесвітній день прибирання, до якого приєднався і Житомир. Центральна локація у нас Шодуарівський парк, де ми розділилися на 2 групи. Крім того, прибирання триває на Замковій горі, біля монументу Слави, на Високому полі у мікрорайоні Мальованка, на Соколовському кар'єрі, а також на Польовій, вулицях Крошенська та Максютова. Загалом ми охопили близько 10 локацій по місту», - розповів координатор Всеукраїнського молодіжного руху Let’s do it Ukraine у Житомирській області Вадим Трушковський.

Житомир приєднався до Всесвітнього Дня прибирання / Фото: Ірина Чириця. Укрінформ

До прибирання Шодуарівського парку долучилися студенти Житомирського коледжу культури та мистецтв ім. І. Огієнка, Житомирського музичного училища ім. В. Косенка, місцеві спортсмени та працівники облдержадміністрації.

За словами Трушковського, до Всесвітнього дня прибирання приєдналися ОСББ міста, небайдужі жителі, а також акція триває у районах області.

Як повідомляв Укрінформ, акція прибирання проходить 19 вересня у 24 областях України. Організатори закликають усіх небайдужих долучитися із мільйонами активістів зі 180 країн світу до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, дотримуючись карантинних норм та правил техніки безпеки.

Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine – учасник загальносвітового руху Let’s do it World, що об’єднує понад 20 мільйонів активістів у 180 країнах, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїх країнах

Акція відбувається за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.