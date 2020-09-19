На Тернопільщині лісівники з сім’ями розбирають від сміття береги водойм та ліси

У Тернопільській області кілька сотень лісівників з родинами напередодні професійного свята вийшли на береги місцевих річок, аби долучитися до акції до Всесвітнього дня прибирання.

Про це кореспондента Укрінформу повідомив начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олег Яремко.

«У нашій області налічується понад 1400 річок та річечок. А є ще майже 30 водосховищ і близько 900 ставків. Значна частина з них розташована на території лісових господарств Тернопільщини. Зранку на береги тутешніх водойм вийшли сотні лісівників разом із своїми сім’ями, аби прибрати береги річок, лісові масиви прибережних територій, підтримати всесвітню природоохоронну акцію», - розповів Яремко.

Упродовж цього тижня у соцмерережах оприлюднювалась інформація щодо місць збору учасників прибирання у кожному районі Тернопільщини.

Як повідомлялося, 19 вересня Україна разом із мільйонами активістів зі 180 країн долучилася до Всесвітнього дня прибирання - World Cleanup Day.

Цього року акція відбувається із дотриманням карантинних норм та правил техніки безпеки. Обов’язковою вимогою є наявність захисних масок, рукавичок та врахування соціальної дистанції.

Акція World Cleanup Day організована в Україні рухом Let's do it, Ukraine за підтримки Міністерства молоді та спорту й інших партнерів.