У Запоріжжі тисячі городян вийшли на акцію "Маю право дихати"

У протигазах, масках і з плакатами "Маю право дихати", "Хочу дихати чистим повітрям" жителі Запоріжжя зібралися на площі Героїв на екологічну акцію.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Останнім часом я працюю в онкології і та статистика стає страшною. Ми хочемо, щоб діти жили здоровими і наші близькі не хворіли. Ми не хочемо, щоб закривалися заводи. Ми хочемо, щоб кількість викидів зменшили", - каже організатор акції "Ми маємо право дихати "лікар Ірина Лосєва.

Акція "Маю право дихати" / Фото: Ольга Звонарьова. Укрінформ

На мітинг вийшли тисячі городян. У одних в руках державні прапори, у інших плакати: "Нічим дихати", "Хочу дихати чистим повітрям, а не слухати обіцянки керівництва міста", "Брудні легені "фейри" не відмиє" - таких плакатів сотні.

Організатори мітингу зачитали резолюцію, яку прийняли учасники, її зможе підписати кожен бажаючий. У понеділок її передадуть керівництву обласної держадміністрації.

На мітинг прийшов і голова Запорізької ОДА Віталій Боговін. За його словами, обласна влада працює над програмою зниження викидів. Він також заявив, що в ОДА знову створили департамент екології, який втратив чинність кілька місяців тому попереднім губернатором Віталієм Туринком.

"Ми ходимо з вами одними вулицями і дихаємо одним повітрям. Наше завдання - створити всі умови, щоб повітря було чистішим", - сказав Боговін.

Запоріжці не вірять в те, що вже завтра в місті стане чистішим повітря, але мовчати більше не можуть.

"Я вийшла з плакатом, на якому написала, що нас уб'є не ковід, а викиди. Поясню, від ковіду вмирають не всі, а ті, хто в особливій зоні ризику - люди похилого віку і ті, у кого проблеми зі здоров'ям. А як у запоріжців може не бути проблем зі здоров'ям? Я не пригадую, щоб стільки запоріжців виходили на мітинги. Люди вийшли тому, що накипіло. Запоріжцям потрібен не новий сквер, а чисте повітря ", - говорить запоріжанка Катерина Маркова.

Під час акції городяни підписували резолюцію мітингу. Захід тривав понад годину.

Як повідомляв Укрінформ, 19 вересня у 24 областях України проходять акції Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day.