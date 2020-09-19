Посадовці Міндовкілля беруть участь у "Великому прибиранні" в 14 регіонах

У Всесвітній день прибирання посадовці Міністерства охорони довкілля та природних ресурсів виїхали в 14 регіонів країни, щоб разом з жителями долучитися до очищення від сміття берегів річок та інших місць.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства, про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

«Сьогодні всі мої заступники та керівники центральних органів влади, які підпорядковані Міністерству, виїхали на локації в 14 регіонів України. Пліч-о-пліч з ними прибирали сміття сотні свідомих українців. Переконаний, що такі акції мають відбуватися як мінімум раз щоквартально», - заявив Абрамовський.

Сам він долучився до акції «Велике прибирання Тиси» у селі Теково Виноградівського району Закарпатської області.

Через цьогорічний червневий паводок на Закарпатті купи українського побутового сміття водами р. Тиси знову понесло на територію Угорщини. Картина із засміченням дуже невтішна – в основному це пластик та поліетилен.

Абрамовський вважає, що Міндовкілля має формувати свідомість українців. І подібні акції – це дуже ефективний крок до підвищення екологічної культури громадян.

Також під час спілкування із місцевою владою та активістами Закарпаття, міністр акцентував на важливості врегулювання питання поводження з відходами на законодавчому рівні.

«Україна не має чарівної палички, за помахом якої можна вирішити всі проблеми у сфері поводження з відходами. Наразі у Верховні Раді України знаходиться законопроєкт № 2207-1д «Про управління відходами». Його необхідно ухвалити у другому читанні. Документ окреслює загальний підхід до управління відходами», - сказав він.

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Як зазначили в Міндовкілля, наразі по всій Україні відбуваються екотолоки, ініційовані міністерством у рамках Міжнародного дня чистих берегів.

Міжнародний день чистих берегів було започатковано екологічною спільнотою у 1986 році з метою привернення уваги громадськості до проблем засмічення відходами водних ресурсів, правильного поводження із відходами, дбайливого ставлення до довкілля та для підвищення екологічної свідомості населення.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Закарпатті міністр екології України Роман Абрамовський взяв участь в акції з прибирання берегів річки Тиса і був "вражений, що дуже багато людей на Закарпатті прийшло на прибирання". За його словами, це вражає, бо головне очікування від цієї акції — сформувати нову культуру поведінки з твердими відходами у людей.

19 вересня у 24 областях України проходить Всесвітній день прибирання - World Cleanup Day.

Акція відбувається за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.