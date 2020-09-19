На "Чистих іграх" у Харкові зібрали понад 4 тонни сміття – знайшли навіть диван

Пів тисячі людей у Харкові взяли участь у перших «Чистих іграх», які пройшли в Щербачівському бору біля Основ'янського озера – загалом команди зібрали 4,2 тонни сміття.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу організатор екологічного змагання, керівник ГО «Чиста Україна» Сергій Прескорник.

«Ми сформували команди – від 5 до 15 осіб, загалом їх вийшло 42. Капітани обирали стратегію, бо окрім самого прибирання бору, в нас були екологічні квести. Плюс таке спортивне змагання, коли всі учасники команди мали влучно попасти кришечками з пляшок у контейнери. Також відбувалося фотополювання: натрапивши на велику купу сміття, треба зробити знімок до і після прибирання – і це теж давало додаткові бали», - розповідає Прескорник.

У Харкові учасники «Чистих ігор» зібрали більше 4 тонн сміття в сосновому бору / Фото надані Сергієм Прескорником

Ще команди шукали «артефакти» - якесь сміття, що геть не має знаходитися в лісі.

«Це були й колеса, й взуття, навіть унітази, плати від комп’ютерів, телевізори і диван», - перелічує Прескорник.

Змагання тривало півтори години – допоки не скінчилися мішки для сміття, хоча їх було більше тисячі. Зібране сміття вивезли на полігон.

На «Чисті ігри», крім харків’ян, приїхали жителі Харківської області, а також Дніпра. Наймолодшим виповнилося 4-5 років, найстаршому – 67.

Три команди-переможці отримали кубки, брендовані медалі та призи від партнерів екологічного заходу.

Екологічне змагання пройшло в Харкові вперше, до того ГО «Чиста Україна» організовувала плогінг-тусовки (плогінгом називається поєднання спорту, наприклад, неквапливого бігу, фітнесу, з прибиранням довкілля).

Сергій Прескорник – управляючий в барбер-шопі, відомий містянам і користувачам соцмереж як «Бегущая Борода» - під час щоденних пробіжок він прибирає сміття вздовж свого маршруту. Наразі Прескорник планує зробити "Чисті ігри" заходом щорічним.

Також, у Всесвітній день прибирання World Cleanup Day від сміття очистили 25 харкывських локацій.

До акції активно долучилися ОТГ та окремі села в області, чого не було в попередні роки.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла координатор організації Let's do it, Ukraine у регіоні Ангеліна Клімова.

«У Харкові прибирання відбувалося на 25 локаціях. Водночас у цьому році до Дня прибирання активно приєдналися представники області – ОТГ і мешканці окремих сіл і селищ, чого не було в попередні роки. Також запущено два нові формати World Cleanup Day – цифрове та індивідуальне прибирання, і відгук за таким індивідуальним прибирання дуже великий», - розповіла Клімова.

У Харкові приєдналися до Всесвітнього Дня прибирання / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Вона разом із двома десятками харків’ян прибирала з самого ранку парк «Перемога» на Салтівці. Звідти вивезли трактором величезний причіп сміття.

«В основному це відходи після якихось пікніків, тобто люди відпочивали і після себе лишили пляшки, упаковки та інше побутове сміття. Подеколи це все навіть було в пакетах, тобто люди не знайшли поблизу контейнера чи взагалі цим не переймалися і, відповідно, з собою не захотіли це забирати», - зазначила Клімова.

Наразі організатори підраховують, від скількох тонн сміття вдалося очистити локації.

Як повідомляв Укрінформ, до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day акції з прибирання проходять 19 вересня у 24 областях України.

Ці акції проходять за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.