У Миколаєві в рамках World Cleanup Day прибирають берег лиману та парк “Дружба”

Мешканці Миколаєва в рамках World Cleanup Day наводять лад на території навколо Сіверсова (Переднього маяка), який розташований в Корабельному районі на березі Бузького лиману.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила координаторка акції по Миколаївській області Валентина Тіора.

«19 вересня, як відомо, ми відзначаємо Всесвітній день прибирання - World Cleanup Day. Попри те, що цього року він проходить в умовах карантинних обмежень, у Миколаєві нині триває робота на трьох основних локаціях - Балабанівський ліс, креативний відпочинковий простір «Понтон» у центрі міста та територія навкруги Сіверсова (Переднього маяка) у Корабельному районі разом з парком «Дружба», який знаходиться неподалік. По останній локації, яка виникла буквально в останні дні, нам дуже допомагає місцевий підприємець Роман Буров», - розповіла Тіора.

За її словами, загалом по всіх локаціях участь у прибиранні візьмуть близько 300 людей. Це в основному, студенти та школярі.

«Ми дуже вдячні всім, хто відгукнувся на наш заклик, особливо учням, адже ми розуміємо, що зараз карантин і далеко не всі батьки готові були відпустити дітей на акцію. Але ми подбали, перш за все про те, щоб дотримуватися відповідних рекомендацій фахівців і не наражати учасників акції на небезпеку. Всі працюють з дотриманням дистанції, в масках, рукавичках тощо», - зазначає Тіора.

Вона також каже, що на складніші роботи, як то ремонт лавочок та їх фарбування, залучаються дорослі, а школярі виконують легші завдання.

Організаторами Всесвітнього дня прибирання - World Cleanup Day є Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine спільно з міжнародним рухом Let’s Do It World. Його мета - порятунок планети від сміття.

Підтримують акцію Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти і науки, Міністерство інфраструктури, Міністерство закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органи місцевого самоврядування, громадські організації, об’єднання, соціально відповідальний бізнес та медіа.

