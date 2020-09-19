У Миколаєві в рамках World Cleanup Day прибирають берег лиману та парк “Дружба”
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила координаторка акції по Миколаївській області Валентина Тіора.
«19 вересня, як відомо, ми відзначаємо Всесвітній день прибирання - World Cleanup Day. Попри те, що цього року він проходить в умовах карантинних обмежень, у Миколаєві нині триває робота на трьох основних локаціях - Балабанівський ліс, креативний відпочинковий простір «Понтон» у центрі міста та територія навкруги Сіверсова (Переднього маяка) у Корабельному районі разом з парком «Дружба», який знаходиться неподалік. По останній локації, яка виникла буквально в останні дні, нам дуже допомагає місцевий підприємець Роман Буров», - розповіла Тіора.
За її словами, загалом по всіх локаціях участь у прибиранні візьмуть близько 300 людей. Це в основному, студенти та школярі.
«Ми дуже вдячні всім, хто відгукнувся на наш заклик, особливо учням, адже ми розуміємо, що зараз карантин і далеко не всі батьки готові були відпустити дітей на акцію. Але ми подбали, перш за все про те, щоб дотримуватися відповідних рекомендацій фахівців і не наражати учасників акції на небезпеку. Всі працюють з дотриманням дистанції, в масках, рукавичках тощо», - зазначає Тіора.
Вона також каже, що на складніші роботи, як то ремонт лавочок та їх фарбування, залучаються дорослі, а школярі виконують легші завдання.
Організаторами Всесвітнього дня прибирання - World Cleanup Day є Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine спільно з міжнародним рухом Let’s Do It World. Його мета - порятунок планети від сміття.
Підтримують акцію Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти і науки, Міністерство інфраструктури, Міністерство закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органи місцевого самоврядування, громадські організації, об’єднання, соціально відповідальний бізнес та медіа.
Фото: uprom.info.