На Донбасі побудують цивільний аеропорт

На Донбасі буде збудовано новий цивільний аеропорт.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

«Між Луганською та Донецькою областями будуть знаходити точку, і в цьому році ми почнемо у будь-якому випадку проєктування нового серйозного аеропорту саме для цих двох областей», - сказав Зеленський.

Він додав, що аеропорт буде збудовано для обслуговування цивільних громадян.

Зеленський зазначив, що Маріупольський аеропорт наразі не можна використовувати для забезпечення авіасполучення в регіоні, тому що це небезпечно.

Як повідомлялося, Зеленський також розповів, що в Одесі збудують велику стоянку для яхт і новий порт.