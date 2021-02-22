В Одесі збудують велику стоянку для яхт і новий порт - Президент

В Одесі збудують велику стоянку для яхт та новий порт для розвитку бізнесу та перевезень.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції в рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Питання портів - ми говоримо про проєкт будівництва великої «Mariny» ( стоянки для яхт - ред ) в Одесі і великого порту окремо», - сказав Зеленський.

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Він додав, що питання такого будівництва в Одесі обговорювали з бізнесом ОАЕ. Зеленский зауважив, що річковий транспорт є найдешевшими перевезеннями, і саме річковий транспорт може бути окремою дохідною галуззю як для бізнесу, так і для бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, Одеський порт обслуговуватиме круїзні лайнери у навігацію 2021 року згідно з європейськими стандартами охорони здоров’я, запровадженими для убезпечення пасажирів і членів екіпажів від зараження коронавірусом COVID-19.