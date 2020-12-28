Колективу Одеського морського порту представили нового керівника

Колективу Одеського морського порту представили нового керівника

Укрінформ
Керівником Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» 28 грудня 2020 року призначено Максима Лапая.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМПУ.

28 грудня 2020 року в.о. голови ДП «Адміністрація морських портів України» Олександр Голодницький представив колективу Одеської філії АМПУ нового керівника – Максима Лапая.

"Сподіваюсь, що з приходом нового керівника буде підхоплена естафета модернізації виробничої інфраструктури та впровадження інновацій, і колектив не знизить темпу поступального руху вперед", - зазначив Голодницький.

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Він акцентував, що Лапай є вихідцем з Одеського порту, тут він опанував професійну науку у головній диспетчерській. Згодом удосконалив управлінські навички під час роботи в Департаменті організаційної роботи портів центрального апарату та на посаді заступника начальника адміністрації Чорноморського порту.

Голодницький подякував працівникам підприємства за злагоджену роботу у 2020 році, результатом якої стала реалізація цілого ряду масштабних інфраструктурних проєктів.

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