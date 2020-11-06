Морпорти України цьогоріч збільшили обробку вантажів на 1,7% - АМПУ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "Адміністрація морських портів України".
Зазначається, що за 10 місяців 2020 року перевалка експортних вантажів зросла до 101,36 млн тонн (+3,8%), а каботажних вантажів - до 2,07 млн тонн (+23,3%); негативна динаміка імпортних вантажів – 19,97 млн тонн (-5,8%) та транзитних вантажів - 8,6 млн тонн (- 6,9%).
Лідерами за обсягами перевалки є руда та зернові вантажі. У вказаний період, перше місце займають зернові вантажі, перевалка яких склала 39,4 млн тонн. На другому місці – руда у обсязі 37,2 млн тонн, що на 22,3% перевищує аналогічний показник минулого року. Перевалка чорних металів зросла на 9,5% і складає 14,05 млн тонн, олії на 4,6% у обсязі 5 млн тонн, а нафти — у 2,4 раз, з обсягом обробки 1,8 млн тонн.
Перевалка контейнерів сягнула позначки у 869,5 тис. TEU та перевищила минулорічний показник на 7,1%.
Як повідомляв Укрінформ, морські порти України у 2019 році здійснили перевалку 160 млн тонн вантажів, що на 18,4% більше, ніж у 2018-му.