Морпорти України цьогоріч збільшили обробку вантажів на 1,7% - АМПУ

Портові оператори у морських портах України у січні-жовтні 2020 року обробили 132,05 млн тонн вантажів, що на 2,2 млн тонн або на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "Адміністрація морських портів України".

Зазначається, що за 10 місяців 2020 року перевалка експортних вантажів зросла до 101,36 млн тонн (+3,8%), а каботажних вантажів - до 2,07 млн тонн (+23,3%); негативна динаміка імпортних вантажів – 19,97 млн тонн (-5,8%) та транзитних вантажів - 8,6 млн тонн (- 6,9%).

Лідерами за обсягами перевалки є руда та зернові вантажі. У вказаний період, перше місце займають зернові вантажі, перевалка яких склала 39,4 млн тонн. На другому місці – руда у обсязі 37,2 млн тонн, що на 22,3% перевищує аналогічний показник минулого року. Перевалка чорних металів зросла на 9,5% і складає 14,05 млн тонн, олії на 4,6% у обсязі 5 млн тонн, а нафти — у 2,4 раз, з обсягом обробки 1,8 млн тонн.

Перевалка контейнерів сягнула позначки у 869,5 тис. TEU та перевищила минулорічний показник на 7,1%.

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Як повідомляв Укрінформ, морські порти України у 2019 році здійснили перевалку 160 млн тонн вантажів, що на 18,4% більше, ніж у 2018-му.