Програма розбудови регіональних аеропортів стосується 16 міст – Зеленський

Програма реконструкції і будівництва регіональних аеропортів в Україні включає загалом 16 міст.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Програма розбудови регіональних аеропортів, зокрема в Ужгороді, Чернівцях, Полтаві та загалом у 16 містах України”, - зазначив глава держави.

Він нагадав, що нещодавно розпочалася реконструкція міжнародного аеропорту в місті Дніпро, а також про плани побудувати аеропорт міжнародного значення на Закарпатті - між Ужгородом та Мукачево.

Як повідомлялося, цього року планують виділити 2,4 млрд грн з держбюджету на розвиток регіональних аеропортів, із них 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво нового летовища в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім цього, ще 30 млн грн виділено на проєктування нового летовища на Закарпатті.