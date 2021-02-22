Зеленський анонсував новий проєкт приміських електричок — City Express

Президент Володимир Зеленський анонсував реалізацію проєкту якісного приміського залізничного сполучення.

Про це він розповів під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Також ми працюємо і над давно забутою темою — це приміські поїзди. Громадяни, які користуються цим видом транспорту, краще за інших знають, у якому жахливому стані він знаходиться. Тож наразі ми готуємо проєкт City Express — це інший якісний, сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах”, - зазначив Президент.

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Зеленський зауважив, що перший етап проєкту реалізовуватиметься у Києві, Дніпрі й Харкові. За його словами, в останніх двох містах стартувала розробка проєктів, а щодо Києва наразі тривають перемовини з потенційними партнерами.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 25 січня запустила новий модернізований приміський електропоїзд за маршрутом Київ — Тарасівка — Київ.