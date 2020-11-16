У Києві додали рейси міської електрички у вечірні години пік

У Києві з 16 листопада призначено додаткові рейси міської електрички у вечірні години пік в робочі дні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП «Київпастранс» у Фейсбуці.

"Електропоїзди курсуватимуть за напрямком Е1 на станціях: Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця. При цьому скасовуються рейси міської електрички в робочі дні у вечірній час: 7504, 7506, 7508", - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, кільцевий рух електропоїздів відновлюється в обидва боки.