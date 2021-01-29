Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG інвестувати в українську залізницю

Президент Володимир Зеленський обговорив перспективи співпраці з делегацією швейцарської компанії Stadler Rail AG на чолі з головою ради директорів, співвласником групи Stadler Rail AG Петером Шпулером.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

"Під час зустрічі було обговорено перспективи співпраці з компанією в частині модернізації рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Зеленський розповів на зустрічі про проєкти розвитку транспортної інфраструктури України, а також наголосив на важливості залучення іноземних технологій та капіталу до їхньої реалізації.

Глава держави зазначив, що цього року Україна відзначає 30-річчя незалежності, тому планується запуск різних проєктів до ювілею. Зокрема, велика увага приділяється інфраструктурним об’єктам.

Президент зауважив, що торік було побудовано 4 тис. км доріг та близько 150 мостових переходів. «Цього року в нас плани більш амбітні – ми хочемо збільшити цю кількість у півтора раза. Але ще додаємо інший пріоритетний напрям – аеропорти та залізничні шляхи», – наголосив він.

Як зазначається у цьому контексті, розпочато будівництво летовища у Дніпрі, тривають роботи в аеропорту Одеси.

На зустрічі зазначалося, що українська сторона зацікавлена у розбудові гілок метро у Києві, Харкові, Дніпрі, а також у розвитку сполучення електричкою та швидкісним трамваєм у різних містах.

Глава держави наголосив, що Україна має власних виробників рейкового рухомого складу, тож принциповою умовою співпраці з іноземними компаніями є максимальна локалізація виробництва на території нашої держави.

Президент запевнив у готовності сприяти іноземним інвесторам.

Своєю чергою співвласник групи Stadler Rail AG висловив зацікавленість у роботі компанії на українському ринку та створенні спільних виробництв.

Компанія Stadler Rail AG є одним зі світових лідерів з виробництва рухомого складу для колійних доріг – трамваїв, потягів метро, приміських та швидкісних поїздів, залізничних і маневрових локомотивів, а також пасажирських вагонів.