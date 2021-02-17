Криклій анонсував підтримку авіагалузі на 500 мільйонів

Міністерство інфраструктури хоче запропонувати проєкт Закону, у якому буде закладена ідея підтримки авіаційної галузі на суму орієнтовно 500 мільйонів гривень.

Про це у ефірі програми "Здорова політика" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Укрінформ.

«Фактично ми механізм запропонуємо у межах 500 мільйонів гривень, така сума обговорюється попередньо, це буде компенсація їх аеропортових і аеронавігаційних зборів (певних авіакомпаній – ред.)», - сказав Криклій.

За його словами, наразі розробляється безпосередньо Мінінфраструктури законопроєкт щодо підтримки авіагалузі. «Ми його з Міністерством фінансів проговорили, зараз у нас там технічні уточнення – це по джерелу фінансування, після чого, сподіваюся, в парламенті ми його доволі швидко пройдемо», - повідомив урядовець.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міністерство інфраструктури запропонує уряду законопроєкт щодо підтримки авіаційної галузі на 500 мільйонів гривень з держбюджету у 2021 році. Для цього потрібно створити нову бюджетну програму фінпідтримки української авіагалузі в умовах пандемії COVID-19, кошти планується виділити із загального фонду держбюджету.

"Попередньо у 2021 році планується компенсувати українським авіакомпаніям, що здійснювали евакуаційні авіарейси в 2020 році, близько 25% загальної суми зборів аеропортів в аеропортах "Бориспіль" і "Львів", а також близько 25% плати за аеронавігаційне обслуговування", - повідомляли ЗМІ.

За даними ЗМІ, йдеться про авіакомпанії Windrose, "Азур Ейр Україна", МАУ та SkyUp - вони провели загалом 170 евакуаційних рейсів. Загальна вартість таких рейсів, як зазначили у Міністерстві інфраструктури, становить близько 104 мільйонів гривень.