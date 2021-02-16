Коронакриза: Шмигаль доручив знайти рішення щодо підтримки авіаперевізників

В Україні необхідно напрацювати державну стратегію підтримки вітчизняних авіаперевізників у зв’язку з негативними наслідками пандемії.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо розвитку внутрішніх авіаційних перевізників, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"Необхідно активізувати роботу та сформувати державну стратегію підтримки вітчизняних авіаперевізників у зв’язку з негативними наслідками пандемії COVID-19. Важливо якнайшвидше завершити цей процес, щоб українці отримували безпечні та якісні послуги", — підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що фінансова спроможність та стабільність роботи вітчизняних авіаційних компаній є гарантією доступних авіаперевезень для українців, збільшення туристичного попиту та стимулом для розвитку економіки в цілому.

Глава уряду додав, що в контексті підписання угоди про спільний авіаційний простір з Євросоюзом підтримка вітчизняних авіакомпаній має визначальну роль.

Прем’єр-міністр заслухав пропозиції міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо можливих механізмів державної підтримки українських авіакомпаній.

За підсумками наради глава уряду дав доручення Мінінфраструктури до 22 лютого напрацювати рішення щодо підтримки вітчизняних авіаперевізників.

У нараді також взяли участь міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, представники Міністерства фінансів.

Раніше в інтерв'ю Укрінформу Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання на підписання Угоди про спільний авіаційний простір України та Євросоюзу під час робочого візиту голови Європейської ради Шарля Мішеля в Україну 2-3 березня.