Потенціал транзитних польотів реалізований на 20% – Украерорух

Потенціал транзитних польотів над територією України реалізований приблизно на 20%

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів керівник Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак.

"Перше і головне завдання – повернути транзит в українське небо. Адже основну частину доходів подібних підприємств приносять саме транзитні польоти. Тому для нас дуже важливо сповна використовувати цей потенціал. Поки що, за моїми підрахунками... ми використовуємо його відсотків на 20", - сказав Ярмак.

Він зауважив, що складні часи для трафіку в повітряному просторі України почалися не у 2020 році, а після анексії Криму та початку російської агресії на Донбасі, відколи діють заборони на використання частини нашого повітряного простору, що суттєво обмежило транзитний потенціал.

"Починаючи з 2014 року, транзитні польоти скоротилися більш ніж на 60%. Саме обслуговування таких рейсів раніше було основним джерелом доходу для Украероруху. Починаючи з 2015 року, працюємо з європейськими партнерами в питанні відновлення транзитного потенціалу держави", - сказав Ярмак.

Він нагадав також, що торік Агенція Європейського Союзу з безпеки польотів і Федеральна авіаційна адміністрація США підтвердили ефективність запроваджених спеціальних процедур обслуговування повітряного руху в районі Сімферопольського району польотної інформації (над Чорним морем), рекомендувавши до використання світовими авіакомпаніями шість повітряних трас у цьому районі.

"З одного боку – це потенційні фінансові надходження і міжнародне підтвердження права для України забезпечувати безпечне обслуговування повітряного руху в цій зоні. З іншого – можливість отримати додаткові переваги для авіакомпаній. Це стосується і скорочення часу польоту, заощадження пального, екологічних переваг тощо. Тож нині активно працюємо над тим, як найефективніше використовувати ці маршрути", - пояснив директор Украероруху.

За його словами, підприємство веде перемовини з авіаперевізниками, демонструє їм потенційні переваги, здійснюючи спеціальні моделювання та надаючи відповідні розрахунки для рейсів, які можуть виконуватися за маршрутами над Чорним морем в Сімферопольському районі польотної інформації під контролем України.

Ярмак розраховує, що світові авіакомпанії повернуться на ці маршрути і зауважив, що торік їх почали використовувати турецька лоукост-компанія та ізраїльський перевізник.

Украерорух також розраховує на стабілізацію пандемічної ситуації: коли уряди почнуть скасовувати обмеження, підвищиться мобільність населення і авіакомпанії знову отримають можливість піднятися в небо. Тоді і Украерорух зможе повернутись до нормального режиму роботи.

Як повідомлялося, пасажиропотік аеропортів України у 2020 році зменшився на 64,4%, порівняно з 2019 роком.

У березні 2020 року Україна тимчасово зупинила в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19 авіасполучення. З 5 червня минулого року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і 15 червня – міжнародне.