«Велика реставрація»: в ОП кажуть, що відбудову деяких замків передадуть у концесію

Деякі об'єкти за програмою "Велика реставрація" будуть відновлені в межах концесійних проєктів.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", передає кореспондент Укрінформу.

"По деяких об'єктах буде концесія, адже приватному інвестору зрозуміліше, як зробити поток туристів саме до свого об'єкта. Я маю на увазі замки - це їм цікаво", - сказав Тимошенко.

Він додав, що до концесій будуть залучені як приватні, так і іноземні інвестори.

За словами Тимошенко, програма передбачатиме відновлення так званих туристичних магнітів. Зокрема, планується оновлення інфраструктури та пляжу на острові Хортиця, після чого там може з'явитися новий музей і парк розваг. Планується також оновлення Чорнобильської зони, будівництво гірськолижних курортів у Львівській та Закарпатській областях, спорудження мережевого готелю біля Морського вокзалу в Одесі та оновлення набережної.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що в рамках програми «Велика реставрація» впродовж трьох років планується відреставрувати та добудувати близько 150 культурних пам'яток в усіх регіонах України.