Ткаченко - про «Велику реставрацію»: за три роки планують відновити 150 об’єктів

Ткаченко - про «Велику реставрацію»: за три роки планують відновити 150 об’єктів

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що в рамках програми «Велика реставрація» впродовж трьох років планується відреставрувати та добудувати близько 150 культурних пам'яток в усіх регіонах України.

Про це він розповів під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», передає кореспондент Укрінформу.

«Я наведу приклади лише кількох проєктів, які ми пропонуємо спільно з обласними адміністраціями, місцевими громадами внести до списку реставрації цього року. Нагадаю, що в цілому впродовж трьох років планується відреставрувати та добудувати близько 150 різних об'єктів в усіх регіонах України. Ми їх розподілили на аварійні, тобто ті, які знаходяться в надзичайно поганому стані, і ми вже почали минулого року їх ремонтувати», - сказав Ткаченко.

Міністр зазначив, що вже розпочався ремонт Національного художнього музею у Києві та Олеського замку в Одеській області.

Читайте також: У Запоріжжі не можуть почати реставрацію унікального гарматного лафета - бракує грошей

За його словами, планується реставрація Національної філармонії у Києві, у Львівській області - проведення реставрації Підгорецькому замку, в Миколаївській області: реставрація пам'ятки національного значення - Миколаївська астрономічна обсерваторія, у Харківській області - Національного літературного меморіального музею Сковороди, в Одеській області - реставрація обласної філармонії, у Волинській області - замку Радзивілів та інших об'єктів.

Ткаченко зазначив, що загалом реставрації потребує не 150 об'єктів, а набагато більше культурних пам'яток. За його словами, якщо держава зараз не почне поштовх у цьому напрямку, то Україна може втратити не тільки спадщину, але й культурні об'єкти, які здатні привертати увагу.

Очільник МКІП розповів, що планується ремонт Меморіального музею-садиби В. Немировича-Данченка та М. Корфа у Донецькій області та Херсонського художнього музею імені О. Шовкуненка.

Читайте також: Заповідник "Качанівка" готується до реставрації: що оновлять першим

Також планується будівництво другої черги Музею Голодомору в Києві, Музею космонавтики ім. С. Корольова у Житомирі, у Полтавській області планується збудувати центр для відродження народно-художніх промислів.

«Всі ці об'єкти ми спільно з Укравтодором і з нашими партнерами в залізниці намагаємося поєднати в туристичні маршрути, і покласти на мапу, щоб люди розуміли, у який спосіб можна впродовж вікенду проїхати для того, щоб ті об'єкти, які підлягають реставрації і відродженню, можна було б відвідати», - додав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, на підсумковій конференції, присвяченій результатам роботи МКІП у 2020 році та планам на наступний рік, Ткаченко розповів, що в планах міністерства – «розпочати велику реставрацію культурної спадщини, понад 150 об'єктів: музеїв, театрів, замків».

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловлював думку, що для розвитку туристичної галузі варто поєднати місцеві маршрути для мандрівників та об’єкти програми «Велика реставрація».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-