Ткаченко - про «Велику реставрацію»: за три роки планують відновити 150 об’єктів

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що в рамках програми «Велика реставрація» впродовж трьох років планується відреставрувати та добудувати близько 150 культурних пам'яток в усіх регіонах України.

Про це він розповів під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», передає кореспондент Укрінформу.

«Я наведу приклади лише кількох проєктів, які ми пропонуємо спільно з обласними адміністраціями, місцевими громадами внести до списку реставрації цього року. Нагадаю, що в цілому впродовж трьох років планується відреставрувати та добудувати близько 150 різних об'єктів в усіх регіонах України. Ми їх розподілили на аварійні, тобто ті, які знаходяться в надзичайно поганому стані, і ми вже почали минулого року їх ремонтувати», - сказав Ткаченко.

Міністр зазначив, що вже розпочався ремонт Національного художнього музею у Києві та Олеського замку в Одеській області.

За його словами, планується реставрація Національної філармонії у Києві, у Львівській області - проведення реставрації Підгорецькому замку, в Миколаївській області: реставрація пам'ятки національного значення - Миколаївська астрономічна обсерваторія, у Харківській області - Національного літературного меморіального музею Сковороди, в Одеській області - реставрація обласної філармонії, у Волинській області - замку Радзивілів та інших об'єктів.

Ткаченко зазначив, що загалом реставрації потребує не 150 об'єктів, а набагато більше культурних пам'яток. За його словами, якщо держава зараз не почне поштовх у цьому напрямку, то Україна може втратити не тільки спадщину, але й культурні об'єкти, які здатні привертати увагу.

Очільник МКІП розповів, що планується ремонт Меморіального музею-садиби В. Немировича-Данченка та М. Корфа у Донецькій області та Херсонського художнього музею імені О. Шовкуненка.

Також планується будівництво другої черги Музею Голодомору в Києві, Музею космонавтики ім. С. Корольова у Житомирі, у Полтавській області планується збудувати центр для відродження народно-художніх промислів.

«Всі ці об'єкти ми спільно з Укравтодором і з нашими партнерами в залізниці намагаємося поєднати в туристичні маршрути, і покласти на мапу, щоб люди розуміли, у який спосіб можна впродовж вікенду проїхати для того, щоб ті об'єкти, які підлягають реставрації і відродженню, можна було б відвідати», - додав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, на підсумковій конференції, присвяченій результатам роботи МКІП у 2020 році та планам на наступний рік, Ткаченко розповів, що в планах міністерства – «розпочати велику реставрацію культурної спадщини, понад 150 об'єктів: музеїв, театрів, замків».

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловлював думку, що для розвитку туристичної галузі варто поєднати місцеві маршрути для мандрівників та об’єкти програми «Велика реставрація».