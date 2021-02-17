На «Велику реставрацію» цьогоріч скерують 2 мільярди - Ткаченко

Цього року на програму «Велика реставрація» закладено 2 млрд гривень.

Про це повідомив в інтерв'ю LB міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

«На велику реставрацію цього року закладено 2 мільярди, які поділяються на 1,7 мільярда (закладені в спецфонд від гральної сфери) і 300 мільйонів загального фонду, які ми почнемо використовувати вже найближчим часом», - сказав Ткаченко.

За його словами, вже складено разом з обласними адміністраціями попередній список об'єктів, він має пройти експертну раду.

«У ряду цих проєктів вже є необхідна проєктна документація, яка дозволить почати роботи негайно. За баченням Президента і міністерства, програма повинна охопити всі регіони країни, не тільки Київ та Львів», - зазначив міністр.

Він додав, що зараз обговорюється питання, яким чином забезпечити гарантію наявності коштів, а поки що готується проєктно-кошторисна документація на ту суму, яка є, - 300 млн гривень.

«Зараз обласні адміністрації, тому що до переліку входять, зокрема, об'єкти обласного підпорядкування, замовляють за власний рахунок проєктно-кошторисну документацію. До того моменту, коли вона буде готова, а це, як правило, пара-трійка місяців, питання наявності фізичної можливості використання коштів зі спецфонду (від гральної сфери - ред.) буде вирішене. Сама програма «Великої реставрації» розрахована мінімум на три-чотири рік», - сказав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, на підсумковій конференції за результатами роботи МКІП у 2020 році і планами на наступний рік Ткаченко розповів, що в планах міністерства "розпочати велику реставрацію культурної спадщини, понад 150 об'єктів: музеїв, театрів, замків".