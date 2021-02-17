Ткаченко: Великий виклик для МКІП - закінчити будівництво Музею Голодомору

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що значним викликом для МКІП є завершення будівництва Музею Голодомору.

Про це він наголосив в інтерв'ю LB.ua

"Великий виклик для МКІП - закінчити будівництво Музею Голодомору... Ймовірніше, закінчимо другу чергу (до Дня Незалежності 24 серпня - ред.). Є перша частина, яка відкрита, і другий корпус, внизу, де місток. Ми хочемо цю частину закрити й розпочати створення експозиції. Всю експозицію, зрозуміло, ми за один день не зробимо, але музей буде готовий до того, щоб цю експозицію прийняти", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що МКІП також планує наповнювати експозицію музею упродовж наступного року.

Крім того, міністр наголосив, що для завершення будівництва Музею Голодомору є план і певна фінансова база.

Національний музей Голодомору-геноциду - меморіальний комплекс у місті Києві на Печерську, за адресою: вулиця Лаврська, 3, присвячений трагедії Голодомору, голоду 1932-1933 років в Україні.