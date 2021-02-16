Онлайн-музей російської агресії запустять у березні - Ткаченко

Онлайн-музей російської агресії планується запустити у березні.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє Укрінформ.

“Ми думаємо зробити онлайн-музей російської агресії, де про всі ці речі можна буде прочитати, як вони розповсюджуються. Це буде окремий сайт, запустять у березні”, - сказав Ткаченко.

За його словами, на це не потрібно витрачати багато коштів.

“У росіян, на відміну від багатьох інших демократичних країн, є чітка вертикаль наративів, яка потім транслюється усіма їхніми державними діячами, медіа. І для боротьби з ними очевидно потрібно збирати інформацію, розповсюджувати інформацію, шукати, яким чином можна це показувати”, - додав глава МКІП.

Як повідомлялося, міністр культури та інформаційної політики у вівторок повідомив, що в Україні у березні розпочне свою роботу центр протидії дезінформації.