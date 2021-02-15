Ткаченко пояснив, чому заходи, присвячені ювілею, назвали «150 імен Лесі Українки»

Відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки є нагодою переосмислити її постать і творчість.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ювілеї дають змогу по-новому оцінити роль тих, хто є стовпами нашої літератури, і для історії, й для формування свідомості українців. Ми не випадково назвали заходи, присвячені річниці, «150 імен Лесі Українки». Тобто, це можливість подивитися на багатогранність Лесі Українки, про яку Франко писав, що нічого сильнішого з часів Шевченка він не бачив. Вона ж була відома не тільки як письменниця, вона збирала фольклор, знала дев’ять мов, багато подорожувала – а подорожі дозволяють сприймати світ у його різноманітності. Вона перекладала і брала активну участь у формуванні свідомості української нації. Я вже не кажу про її чесноти як людини зі своїм світосприйняттям та філософськими поглядами", - зауважив Ткаченко.

На переконання міністра, "ювілей дозволяє знову зануритися у світ Лесі Українки і в епоху, спонукає якщо не перечитати її твори, то принаймні дізнатися про неї набагато більше. А це постать такого масштабу, що вистави по ній ставитимуться, її твори екранізуватимуться й переосмислюватимуться знову і знову. Творчість таких фігур, як Леся Українка, з її масштабом, так само, як і творчість, скажімо, Шекспіра, можна весь час прочитувати по-новому. Таких людей небагато. Так само небагато творів, які можна модернізувати, з огляду на сучасний стан речей. А отже, для нас цей ювілей не тільки привід пишатися, а й нагода переосмислити".

Як наголосив міністр, завдяки своїй сім'ї та оточенню Леся Українка, "фактично, перезавантажила сприйняття українства як такого у вигляді сучасного модернового світу, де творять не тільки Драгоманов і Котляревський, а й багато інших людей. Вона в принципі підняла розуміння, що в Україні можливі й сучасне мистецтво, і сучасна література, і сучасний театр".

За словами Ткаченка, "після багатьох років напівзабуття становлення української ідентичності фактично відбувається зараз і тут. І в цьому сенсі її приклад дуже актуальний. Людина, яка зростала в російськомовному середовищі, під заборонами, і все одно мала звитягу рухатися вперед, в першу чергу, завдяки своїм чудовим, чарівним творам та своїй громадянській позиції. Тобто, це приклад не тільки спротиву, а й творення. І якщо надихати сучасне покоління творити українською, творити український контент, творити українські смисли, це означає, що ми приймаємо естафетну паличку від Лесі Українки. Від тої столітньої давнини – в сучасний світ".

Як повідомлялося, 29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року) на державному рівні.