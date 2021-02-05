«Леся Українка: 150 імен»: МКІП запускає брендбук із лого та шрифтами

Міністерство культури та інформаційної політики разом з агенцією Postmen створили брендинг до дня народження Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Готові віжуали, шрифти та кольори може використовувати кожен охочий, щоб створити власні матеріали чи подію з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, офіційний брендбук представляє логотип, бренд систему, шрифти, кольорові та графічні рішення, що супроводжуватимуть весь ювілейний рік Лесі Українки.

МКІП запрошує креативні індустрії, українських виробників, громадські та культурні кола активно використовувати айдентику «Леся Українка: 150 імен», зокрема для створення ексклюзивних та лімітованих продуктів, брендованих сервісів чи інших рішень.

«А кожний українець може застосувати запропоновані продукти у власних профілях в соціальних мережах та урізноманітнити особисті чи групові сторінки, включно з рамками у Фейсбук та оригінальними масками в Інстаграмі», - зауважують у пресслужбі, закликавши стежити за оновленнями на офіційній сторінці.

За посиланням абсолютно безкоштовно можна завантажити необхідні візуальні матеріали, аби на їх базі створити власні ілюстрації, проєкти та продукти.

У МКІП нагадали, що 29 січня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, громадської діячки Лесі Українки.

Впродовж 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики і Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти відбудеться серія заходів з нагоди ювілею.

25 лютого, у день народження Лесі Українки, відбудеться офіційне відкриття масштабного мистецького проєкту «Леся Українка: 150 імен» в Українському домі (вул. Хрещатик, 2), яке можна буде відвідати за запрошеннями. З 26 лютого до 8 березня вхід на подію безкоштовний.