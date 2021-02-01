МКІП анонсує заходи до 150-річчя від дня народження Лесі Українки

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) починає анонсувати заходи, які відбудуться на честь 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це оголосила пресслужба МКІП.

«25 лютого виповнюється 150 років від Дня народження Лесі Українки. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури і інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди 150-річного ювілею Лесі Українки», — йдеться в повідомленні.

МКІП повідомляє, що напередодні - 25 лютого - буде презентовано айдентику ювілейного року, створену агенцією Postmen: портрети письменниці, ініціали «ЛУ», зроблені на основі підпису драматургині, візуальну стилістику, властиву українській графіці та літературі початку 20 століття.

У відомстві зазначають, що ювілейний 2021 рік — це нагода говорити про імена Лариси Косач-Квітки, її героїнь та твори в численних подіях, що відбуватимуться протягом року.

До організації ювілейних заходів залучено близько 20 музейних інституцій та фондів, а також літературознавці, митці, театрознавці та кінознавці, розповіли у Мінкульті.

Міністерство запрошує приєднуватись до національних і локальних заходів як в якості відвідувачів, гостей, читачів, глядачів, так і через створення власних подій, експозицій, видань та інтеграції брендингу “Леся Українка: 150 імен” в колекції та спеціальні пропозиції від українських компаній і виробників.

Як повідомлялося, 29 січня 2019 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні.