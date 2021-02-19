Заповідник "Качанівка" готується до реставрації: що оновлять першим

На Чернігівщині опрацюють питання фінансування підготовки документації, необхідної для реставрації об’єктів Національного історико-культурного заповідника "Качанівка" та благоустрою території.

Таке доручення дала голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко відповідним структурним підрозділам під час наради з розвитку туристичної інфраструктури в області, передає Укрінформ із посиланням на сайт Чернігівської ОДА.

За словами генерального директора НІКЗ "Качанівка" Володимира Буренка, наразі палац перебуває в аварійному стані. Лише на розроблення проєктно-кошторисної документації на його ремонт потрібно майже 5,6 млн грн. Потребує негайних протиаварійних робіт і альтанка Глінки. Три роки тому розробили кошторис на їхнє проведення і тоді вартість проєкту становила 4,5 млн грн. Але через інфляцію ця цифра зараз потребує коригування.

Як нагадали в ОДА, на доручення Президента у 2020 році заповідник включено до переліку об'єктів, які будуть відреставровані в межах Національної програми "Велике будівництво".

Найближчим часом планують розробити графік проведення реставраційних робіт, включити до плану на 2021 рік ремонт дороги на під’їзді до Качанівки. До березня також заплановано розробити карти-схеми та макети дороговказів, що встановлять на туристичному об'єкті.

Крім того, голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко акцентувала увагу на необхідності надання додаткових послуг на території дестинації.

"Треба, щоб у туристів була можливість випити десь кави, поїсти, купити сувеніри. До березня повинні бути встановлені платіжні термінали і надана можливість безкоштовного доступу до Wi-Fi покриття", – зауважила Коваленко.

В облдержадміністрації підкреслили, що "Качанівка" – єдина садиба в Україні, яка зберегла цілісність планувального рішення ансамблю, свою стильову єдність. У головному палаці, побудованому у стилі неокласицизму, залишився автентичний інтер'єр. Подивитися на цю перлину архітектури щороку приїжджає понад 30 тисяч туристів як з різних регіонів України, так і з-за кордону. Це унікальний об'єкт із 17 пам'ятками національного значення, який визначений одним із туристичних магнітів Чернігівщини.