Шмигаль доручив опрацювати фінансові питання щодо «Великої реставрації» і туристичних «магнітів»

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Міністерству культури та інформаційної політики опрацювати фінансові питання, пов'язані з «Великою реставрацією» та туристичними «магнітами».

Як передає Укрінформ із посиланням на Телеграм глави уряду, про це йшлося на його нараді з головою МКІП Олександром Ткаченком і першим заступником міністра фінансів Денисом Улютіним.

"Якісні культурні послуги для людей у громадах та потужні туристичні "магніти" для України. Ці питання порушили під час наради з міністром культури Олександром Ткаченком і першим заступником міністра фінансів Денисом Улютіним", – зазначив Шмигаль.

За його словами, цьогоріч уряд має розпочати проєкти з модернізації будинків культури у громадах, щоб люди на місцях мали сучасні центри для проведення дозвілля. А реконструкція культурних пам’яток, передбачена програмою Президента "Велика реставрація", збільшить туристичну привабливість регіонів та сприятиме їхньому розвитку.

"Доручив міністерствам опрацювати фінансові питання, щоб виконати всі ці завдання вчасно", – підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, цього року започатковано проєкт "Магніти України" з пошуку успішних проєктів-символів, які зможуть залучити інвесторів і стати центрами інновацій. Він передбачає визначення у кожній області трьох-п’яти найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловлював думку, що для розвитку туристичної галузі варто поєднати місцеві маршрути для мандрівників та об’єкти програми "Велика реставрація".

Фото: Денис Шмигаль, Телеграм