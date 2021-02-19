У Запоріжжі не можуть почати реставрацію унікального гарматного лафета - бракує грошей

Гарматний лафет другої половини XVII - початку XVIII ст., піднятий з дна Дніпра в листопаді 2020 року, зберігається в реставраційному ангарі. Для його реставрації потрібно морозильне обладнання, на оренду якого наразі немає грошей.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів гідроархеолог, реставратор, завідувач відділу реставрації Національного заповідника "Хортиця" Валерій Нефьодов.

"Найкращий варіант консервації - метод сублімації (зневоднення. - ред.). Тобто предмет заморожується до температури мінус 15 - 20 градусів, і далі йде його висушування в замороженому вигляді, що дозволяє зберегти обсяг деревини і перешкоджає її деформації. Для цього потрібні морозильні камери на 4-6 місяців. Оренда добротної камери - 350 доларів на місяць. У Дніпрі є обладнання, але фінансово у нас не виходить. Ми шукаємо того, хто може допомогти. Потрібно ще залишити заставну суму - близько 50 тис. грн", - розповів Нефьодов.

Гарматний лафет пролежав на дні Дніпра приблизно 300 років. Його знайшли на глибині 9,8 м, трохи нижче Хортиці. Археологи стверджують, що таких артефактів немає в жодному музеї України. Щобільше, таких знахідок - одиниці у світі.

У Запоріжжі через відсутність грошей не можуть розпочати реставрацію унікального гарматного лафета / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

"Знахідку залишати в воді було не можна: ризик її втрати був надвеликий. Лафет треба було піднімати, ми не думали, що проблема з морозильною камерою так затягнеться", - додає гідроархеолог.

Лафет зроблений з дуба, окований залізом. Його довжина близько 4,5 м (разом зі зброєю - 5,5 м), вага лафета - 1,2 т, вага знаряддя, яке було виконано з бронзи, - 2,9 т. Це одне з найбільших знарядь того часу.

"Поки що ми провели попередній етап: металеві частини первинно розчистили, відкрили деревину. Збереження надзвичайно добре. Дніпро дарує безцінні унікальні пам'ятники", - наголошує Валерій Нефьодов.

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Для повноцінної реставрації знахідок потрібно розмістити морозильну камеру безпосередньо в реставраційному ангарі. Зараз запорожці шукають холодильні агрегати. Ціна питання - десятки тисяч гривень.

Деякі знахідки археологи не ризикують діставати на сушу, тому що в Запоріжжі досі немає музею судноплавства і зберігати артефакти просто ніде. Музей планують побудувати на березі Дніпра, але поки це всього лише плани.