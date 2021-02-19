У Запоріжжі не можуть почати реставрацію унікального гарматного лафета - бракує грошей
Про це кореспонденту Укрінформу розповів гідроархеолог, реставратор, завідувач відділу реставрації Національного заповідника "Хортиця" Валерій Нефьодов.
"Найкращий варіант консервації - метод сублімації (зневоднення. - ред.). Тобто предмет заморожується до температури мінус 15 - 20 градусів, і далі йде його висушування в замороженому вигляді, що дозволяє зберегти обсяг деревини і перешкоджає її деформації. Для цього потрібні морозильні камери на 4-6 місяців. Оренда добротної камери - 350 доларів на місяць. У Дніпрі є обладнання, але фінансово у нас не виходить. Ми шукаємо того, хто може допомогти. Потрібно ще залишити заставну суму - близько 50 тис. грн", - розповів Нефьодов.
Гарматний лафет пролежав на дні Дніпра приблизно 300 років. Його знайшли на глибині 9,8 м, трохи нижче Хортиці. Археологи стверджують, що таких артефактів немає в жодному музеї України. Щобільше, таких знахідок - одиниці у світі.У Запоріжжі через відсутність грошей не можуть розпочати реставрацію унікального гарматного лафета / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ
"Знахідку залишати в воді було не можна: ризик її втрати був надвеликий. Лафет треба було піднімати, ми не думали, що проблема з морозильною камерою так затягнеться", - додає гідроархеолог.
Лафет зроблений з дуба, окований залізом. Його довжина близько 4,5 м (разом зі зброєю - 5,5 м), вага лафета - 1,2 т, вага знаряддя, яке було виконано з бронзи, - 2,9 т. Це одне з найбільших знарядь того часу.
"Поки що ми провели попередній етап: металеві частини первинно розчистили, відкрили деревину. Збереження надзвичайно добре. Дніпро дарує безцінні унікальні пам'ятники", - наголошує Валерій Нефьодов.
Для повноцінної реставрації знахідок потрібно розмістити морозильну камеру безпосередньо в реставраційному ангарі. Зараз запорожці шукають холодильні агрегати. Ціна питання - десятки тисяч гривень.
Деякі знахідки археологи не ризикують діставати на сушу, тому що в Запоріжжі досі немає музею судноплавства і зберігати артефакти просто ніде. Музей планують побудувати на березі Дніпра, але поки це всього лише плани.