Херсонському краєзнавчому музею передали артефакти з археологічних розкопок

Херсонському обласному краєзнавчому музею передали артефакти, знайдені на археологічних розкопках цьогоріч.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тут представлені матеріали, знайдені під час польового сезону 2020 року, що проводився на території Херсонської області – на Червономаяцькому пізньоскіфському комплексі, Золотобалківському пізньоскіфському комплексі та під час розкопок групи курганів поблизу села Ювілейного", – розповів журналістам заступник начальника обласної інспекції з охорони пам’яток історії та культури Денис Сікоза.

Відповідаючи на запитання кореспондента агентства, Сікоза зазначив, що всі ці знахідки свідчать про різноманіття пізньоскіфської культури та про торгівельні зв’язки скіфів із тогочасним світом.

"Тут представлені буси з гагату, це не місцевий камінь, він привозився зі сходу, оброблявся або в Єгипті, або в грецьких містах, і потім вже його закуповували скіфи. Також тут є застібка – фібула латенської схеми – такі застібки вигадали кельти, але згодом ця система застібок розповсюдилася на територію сучасної України", – розповів він.

Також обласному краєзнавчому музею передали горщики зрубної культури, крем’яні вироби та астрагал з поховань ямної культури, ліпну курильницю та внутрішню чашу від неї, імпортний посуд (його скіфи закуповували, вимінювали), дитячий браслет.

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"Сарматська культура – було знайдене дуже гарно збережене сарматське поховання, де було декілька посудин, намистини, кілька бронзових предметів. Тут ми представили горщик сарматської культури", – розповів Сікоза.

Наразі в області на обліку перебуває понад 3 тисячі різночасових курганів – в одному можуть бути поховання різного часу. Усі три експедиції були рятувальні, зазначив Сікоза. У Червоному Маяку та Золотій Балці працювали спільні експедиції обласної інспекції з охорони пам’яток історії та культури та Інституту археології, у Ювілейному – Інституту археології.

Як додала директорка музею Тетяна Братченко, артефакти потрібно науково обробити перед тим, як їх побачать відвідувачі.

За словами директора департаменту реалізації гуманітарної політики ОДА Михайла Линецького, важливо, щоб історія регіону не обмежувалася періодом від заснування Херсона, тому потрібно розповідати, чим на цій території жили люди у давні часи.

Як повідомляв Укрінформ, у Запоріжжі на острові Хортиця в Совутиній балці археологи знайшли козацькі зимівники XVIII століття.