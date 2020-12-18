Заповідники й нацпарки Херсонщини відвідали на 15,3% екскурсантів більше, ніж торік

Кількість екскурсантів, які відвідали об’єкти природо-заповідного фонду Херсонщини, цьогоріч становила близько 175 тисяч осіб, що на 15,3% більше, як порівняти з 2019-м.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління туризму та курортів Херсонської ОДА.

«Не є секретом, що основною туристичною дестинацією Херсонщини є морське узбережжя. Основна кількість туристів приїздить до Чорного та Азовського морів з метою оздоровлення. Однак Херсонщина має ще одну вагому перевагу, що приваблює туристів, – це 2 біосферні заповідники («Асканія-Нова», «Чорноморський») та 5 національних природних парків («Джарилгацький», «Нижньодніпровський», «Азово-Сиваський», «Олешківські піски» та «Кам’янська Січ»). Згідно з інформацією, наданою адміністраціями об’єктів природо-заповідного фонду, кількість екскурсантів цього року становила близько 175 тис. осіб, що на 15,3% більше, ніж торік. Це найбільша кількість гостей за всю історію відвідування вищевказаних об’єктів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Фальц-Фейна – найбажаніше місце відвідування 2020 року. Цьогоріч кількість охочих побувати у заповіднику була у декілька разів більшою за фізичні можливості відвідування об’єкту природоохоронної території, що приносило певний дискомфорт гостям. Така ситуація спостерігалася в основному у вихідні дні, у будні заповідник можна було відвідати безперешкодно, повідомляє управління туризму. Екскурсії в степ були розписані на кілька місяців вперед.

Таку зацікавленість пояснюють багаторічною промоцією заповідника туристичними фірмами, блогерами та представниками влади.

«Нагадаємо, що у 2020 році реалізація всеукраїнської ініціативи Президента України Володимира Зеленського #МайндруйУкраїною розпочалася саме з заповідника «Асканія-Нова», – зазначили в управлінні.

Біосферний заповідник відвідало 97 538 екскурсантів, що майже на 10% більше, ніж торік (за 2019 рік – 88 728 осіб). Це найбільша кількість відвідувачів щонайменше за останні 5 років.

Національний природний парк «Олешківські піски» – ще одна із найпопулярніших локацій для відвідування на Херсонщині. У 2020 році нацпарк відвідали 11 630 людей (2019 рік – 4 932 людини). Зазначається, що таке збільшення також пов’язане з активною промоцією парку.

Ще одна відома локація – Національний природний парк «Джарилгацький». Так, у 2020 році НПП відвідало 57 309 відвідувачів, що на 30% більше, ніж торік (2019 рік – 44 084 людини). Це найбільша кількість відвідувачів за всю історію існування нацпарку.

Негативну динаміку відвідування демонструє Національний природний парк «Азово-Сиваський». Основний об’єкт відвідування цього нацпарку – відомий своєю унікальною природою острів Бирючий. Цього року його відвідали 570 екскурсантів, що на 92% менше, ніж торік (2019 рік – 7 799 осіб).

«Ситуація потребує значної уваги…З урахуванням пропозицій представників туристичних агенцій управління туризму та курортів звертається до національного природного парку з проханням розробити план заходів з налагодження відвідування туристами острова Бирючий з дотриманням режиму охорони природних об’єктів із визначенням чіткої та зрозумілої процедури», – йдеться у повідомленні.

Також, додали в управлінні, демонструє негативну тенденцію Чорноморський біосферний заповідник. Так, у 2020 році його відвідали близько 400 осіб, що майже на 82% менше за торішні показники (2019 рік – 2 218 людей). Заповідник не має нових пропозицій, які могли б зацікавити гостей області. Тому у період пандемії та карантинних обмежень кількість екскурсантів значно зменшилася.

Національний природний парк «Нижньодніпровський», за інформацією управління туризму, мабуть, найбільш прогресивний нацпарк Херсонщини. Так, у 2020 році екскурсійними послугами парку скористувалися 7 521 відвідувач, що на 79% більше, як порівняти з 2019-м (4 200 людей).

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«Завдяки активній роботі працівників нацпарку його популярність щороку збільшується. Розробляються нові маршрути, проводяться різноманітні заходи щодо екологічної пропаганди. Також місцевий туристичний бізнес проводить потужну промоцію та активні продажі прогулянок на байдарках, що стали однією з «фішок» області. 12 підприємств пропонують такі послуги», – йдеться у повідомленні.

Згідно з результатами моніторингу туристичних потоків (внутрішніх та іноземних) на основі знеособлених даних одного з мобільних операторів, за 11 місяців поточного року до Херсонщини завітали понад 3,7 млн гостей.